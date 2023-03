Amazon Luna si espande e arriva in Europa, ma non in Italia per ora

Amazon Luna comincia ad espandersi, per la prima volta dal suo lancio ufficiale, e raggiunge anche alcuni paesi d'Europa, anche se la questione ancora non riguarda l'Italia.

Il servizio di gioco in streaming da parte di Amazon era finora limitato al mercato nord americano, ma a partire da oggi comincerà a poter essere utilizzato anche in altri paesi, nella fattispecie in Canada, Germania e Regno Unito.

Per la prima volta, Amazon Luna esce dagli USA e arriva anche in Europa, anche se in maniera ancora molto limitata e senza riguardare l'Italia. Se non altro, questo significa che la compagnia sta ancora credendo nel suo servizio di cloud gaming, nonostante sia rimasto piuttosto in ombra dal lancio effettuato un anno fa, a marzo 2022.

Amazon Luna funziona come una base con diverse possibilità di abbonamento: gli utenti Amazon Prime possono accedervi liberamente ma contando su un catalogo limitato. Questo viene ampliato periodicamente con nuovi giochi, ma per avere maggiori possibilità è possibile iscriversi a vari "canali".

Tra questi troviamo, per esempio, Luna+ che aggiunge vari titoli come Control, Street Fighter II e Tetris Effect. Oppure c'è il canale Ubisoft+ all'interno di Amazon Luna, che consente di accedere al catalogo dell'abbonamento specifico di Ubisoft con i suoi titoli a disposizione.

Restiamo dunque in attesa di eventuali altre novità riguardanti Amazon Luna e possibili espansioni sul mercato europeo.