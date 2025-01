Valve ha bloccato un’ambiziosa mod di Counter-Strike che aveva approvato e che era in sviluppo da otto anni

Valve ha deciso di bloccare un'ambiziosa mod di Counter-Strike: Global Offensive , impedendone l'arrivo su Steam . Si chiama Classic Offensive , mira a riproporre il gameplay classico della serie, ed è in sviluppo da ben 8 anni (dal 2016). Va detto anche che Valve in precedenza l'aveva approvata, tanto che il team è andato avanti nello sviluppo convinto di poterla pubblicare.

Una situazione incresciosa

La mod è stata inviata a Steam per essere revisionata il 6 ottobre 2024, senza ricevere alcuna risposta prima del blocco.

"Non capiamo cosa sia successo, siamo passati da Steam Greenlight nel 2017 e abbiamo parlato con il team legale per capire se fosse possibile lanciarla su Steam. Abbiamo anche discusso con alcuni sviluppatori di Valve, e sono stati molto disponibili nell'aiutarci a capire come lanciarla. Dopo alcune modifiche legali richieste a causa dell'uso della proprietà intellettuale di Valve, eravamo partiti con il piede giusto, avevamo creato una pagina per la mod su Steamworks, tutto sembrava promettere bene e il team era estremamente motivato."

Se ricordate, Steam Greenlight è il sistema con cui prima gli sviluppatori indipendenti potevano accedere alla vendita dei loro giochi su Steam, andando alla ricerca del consenso della comunità.

"Steamworks ci aveva chiesto di finire la build prima di lanciarla, e ora che l'abbiamo fatto, non possiamo pubblicarla," continua il team. "Nessuno in Valve ci ha mai detto di fermarci durante tutti questi anni, non c'è mai stata una richiesta formale, ma questo è anche peggio di una missiva di cessazione e desistenza. Molte persone in Valve sono a conoscenza del nostro e di altri progetti, eppure si rifiutano di comunicare con noi da fine 2020. Ci sentiamo trattati ingiustamente, siamo stati accecati dalla nostra passione per il gioco, come molti altri progetti prima di noi."

Vista la situazione, il team di Classic Offensive ha consigliato ad altre mod per giochi di Valve di "rivalutare cosa stanno facendo se hanno solo Steam come piattaforma di lancio pianificata," poiché potrebbero esserci dei problemi come quelli capitati a loro.

"Per il futuro, cercheremo di entrare di nuovo in contatto con Valve e anche con aziende legate a Counter-Strike in generale, per cercare di smuovere la situazione a farla andare nella giusta direzione, con la speranza che questo problema possa essere risolto."

La situazione è sicuramente terribile per il team di Classic Offensive, anche perché Valve è sempre stata conosciuta come una delle realtà più tolleranti verso mod e total conversion legate ai suoi giochi. Pensate ad esempio a Black Mesa, che è un remake completo del primo Half-Life, cui è stata addirittura garantita la pubblicazione commerciale.