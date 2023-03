Counter-Strike 2 annunciato da Valve, che ha svelato anche il periodo d'uscita

Valve ha pubblicato ben tre trailer per annunciare Counter-Strike 2, il nuovo capitolo della sua celebre serie di sparatutto tattici, che sarà disponibile nell'estate del 2023, in data ancora da destinarsi.

Come precedentemente vociferato, il gioco sarà completamente aggiornato dal punto di vista grafico, con un aumento generale dei dettagli, un nuovo sistema di illuminazione, dei personaggi più ricchi e definiti, grazie all'uso del Source 2, il nuovo engine di Valve.

La morfologia di alcune mappe rimarrà identica a quella di Counter-Strike: Global Offensive, con cui la continuità sarà totale.

Altre mappe utilizzeranno più estensivamente il Source 2, offrendo materiali più realistici, riflessi e luci avanzate, con dei cambi più netti rispetto alle vecchie versioni. Altre mappe ancora sono state completamente rifatte. In particolare quelle più vecchie hanno subito una revisione completa.

Importante specificare che gli strumenti usati da Valve per creare le mappe di Counter-Strike 2 saranno a disposizione da subito per tutti i modder, così che possano apportare le modifiche che vogliono e creare le loro opere da condividere online tramite il Workshop di Steam.

Una delle nuove caratteristiche messa in risalto dai tre filmati è il fumo dinamico, reso possibile sempre dall'uso del Source 2. Ora il fumo si adatta meglio alle superfici ed è in qualche modo più interattivo, avendo una presenza fisica nella mappa. Ad esempio è possibile spazzare via gli effetti di una granata fumogena usando un'altra granata, oppure sparanto nel fumo si creeranno dei piccoli varchi. Insomma, assumerà una funzione completamente nuova nel gameplay.

La novità più grossa però è anche quella meno visibile a occhio, ossia l'introduzione del sub-tick, che serve a superare il tick rate. Il tick rate è la frequenza con cui i server aggiornano gli utenti sullo stato del gioco, per offrire un'esperienza che sia il più possibile uniforme tra tutti i partecipanti. Con il sub-tick il tick rate diventa ininfluente per muoversi e sparare, perché il server conoscerà l'esatto momento in cui salterete, salterete e compirete tutte le altre possibili azione e calcolerà le azioni con precisione tra i tick. Un modo per dire che la resa degli scontri sarà più aderente alle azioni reali compiute dai giocatori, una manna per chi gioca a livello competitivo.