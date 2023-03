Counter-Strike 2: il nuovo logo fa pensare che l'annuncio possa essere imminente

Valve ha svelato un nuovo logo della serie Counter-Strike, gettando benzina sul fuoco delle speculazioni sul possibile annuncio a breve di Counter-Strike 2, di cui ormai si specula incessantemente da giorni.

Da specificare che "Counter-Strike 2" sarà probabilmente un aggiornamento di Counter-Strike: Global Offensive al Source 2, il nuovo motore di Valve. Più difficile che sia un nuovo gioco vero e proprio, visto il successo che l'ultimo Counter-Strike registra praticamente dalla sua uscita.

Il nuovo logo di Counter-Strike

I segni dell'arrivo di un annuncio relativo a Counter-Strike sono ormai diversi e tutti interessanti, a partire dall'aggiunta di alcuni eseguibili su Steam, segnati come CS2, fino ad arrivare alla registrazione del marchio CS2, collegato alla serie Counter-Strike.

Ora è arrivato anche il logo. usato per rimpiazzare il vecchio banner della serie su Twitter di cui un giocatore di Counter-Strike, chiamato Fitchin, ha anche notato una stranezza: ribaltandolo la S diventa un 2. In realtà succede la stessa cosa con molti altri font, ma vista l'aria che tira e l'attesa per l'arrivo di qualche novità, è chiaro che tutto venga letto come un segno di qualcosa che sta per arrivare.