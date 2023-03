Left 4 Dead 3 è spuntato dalla fuga di notizie di Counter-Strike: Global Offensive con il Source 2

Nella fuga di notizie relativa a una versione di Counter-Strike: Global Offensive aggiornata con il Source 2 di Valve, è spuntato un altro nome che farà felici moltissimi videogiocatori: Left 4 Dead 3. Lo si può leggere nel codice del gioco.

Naturalmente non significa niente e non equivale a un annuncio ufficiale finché non ce n'è uno vero e proprio, ma il fatto che esista quella scritta fa ben sperare, anche se da Valve ci si può attendere davvero di tutto ormai. Che sia uno dei titoli pensati per promuovere l'engine? Purtroppo i dettagli latitano, quindi si possono fare solo ipotesi.

Per chi non lo sapesse, qualcuno pare aver ottenuto per vie traverse i file di una build dev che servono per lanciare CS:GO con il Source 2. Molti pensano che l'esistenza di quei file caricati su Steam indichi l'imminente arrivo di una beta del gioco.

Difficile dire chi potrebbe essere a capo dello sviluppo di un eventuale Left 4 Dead 3. Turtle Rock Studios, la software house dei primi due episodi, è da escludere, anche perché recentemente ha lanciato Back 4 Blood, che molti considerano l'erede spirituale proprio della serie Left 4 Dead. Che sia un progetto interno?