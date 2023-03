CS:GO: una skin è stata venduta per $160.000, un'altra è in vendita per $400.000 ma sono spiccioli

CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) è un gioco di successo con un ampio mercato per le sue skin. La passione dei giocatori è talmente grande che recentemente un collezionista cinese ha speso ben 160.000 dollari su una skin molto rara per l'arma AK-47. Inoltre, un giocatore afferma che vuole vedere un'altra skin per la modica cifra di 400.000 dollari.

La skin venduta è nota come Wild Lotus ed è stata aggiunta in CS:GO nel 2019. È categorizzata come condizioni "Factory new" e si stima che ve ne siano meno di 3.000 in circolazione. In realtà, il prezzo medio di questa skin è 10.000 dollari: ad aver alzato il valore in modo estremo è la presenza di quattro adesivi "Reason Holo" da un torneo esport del 2014, il Katowice CSGO Major. Ogni steaker vale 40.000 dollari circa. Il prezzo è quindi salito a 160.000 dollari totali.

Ricordiamo anche che i possessori di skin di così alto valore tendono a concederle in prestito a giocatori professionisti, che le mettono in mostra all'interno di tornei eSport e aumentano così la fama e il valore economico di queste skin di CS:GO. Il sistema di prestiti è una funzione ufficiale creata da Valve, che garantisce la sicurezza di riavere il proprio contenuto dopo un certo periodo.

Se tutto questo vi pare assurdo, però, sappiate che 160.000 dollari non sono nulla in confronto con la skin 661 ST MW del collezionista "Luksusbums". Acquistata per 150.000 dollari, questa skin include 4 adesivi Titan Holo, quelli di maggior valore in CS:GO (60.000 dollari l'uno). La cifra richiesta è quindi 400.000 dollari.

Il collezionista afferma anche di possedere una skin Blue Gem Karambit per coltello che pare essere la skin più costosa di CS:GO: Luksusbums ha rifiutato una proposta di acquisto di 1.5 milioni di dollari per tale cosmetico.

Recentemente Counter-Strike: Global Offensive ha infranto un nuovo record di giocatori connessi su Steam.