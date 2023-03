Castlevania: Konami ha registrato un marchio misterioso, forse riferito alla serie

Il 7 marzo 2023, Konami ha registrato in Giappone il misterioso marchio "Project Zircon", dietro cui alcuni vedono il possibile ritorno della serie Castlevania. Il collegamento non è immediato, ma esiste davvero.

Nei Castlevania lo zircone è generalmente la pietra di minor valore, opposta al diamante, quella più preziosa, cui somiglia moltissimo. Lo zircone è apparso per la prima volta (in occidente è chiamato "Sparkling Ring") in Castlevania: Symphony of the Night, l'anello con pietre preziose di minor valore dell'intero gioco.

Anche in Castlevania: Lament of Innocence è la pietra preziosa di minor valore in assoluto, mentre in Castlevania: Order of Ecclesia non solo vale poco, ma è l'unica a non essere legata alle missioni degli abitanti del villaggio.

Chiaramente il collegamento è molto labile, ma comunque presente. Certo, naturalmente non va preso come un annuncio perché potrebbe nascondere tutt'altro. Intanto non ci resta che sperare che Konami voglia dare seguito alle sue parole.