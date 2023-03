Netflix, serie TV e film più visti: Top 10 al 12 marzo 2023, l'Italia vuole vedere solo una cosa

Come ogni settimana, Netflix ha svelato le classifiche dei film e delle serie TV più viste in Italia. Per la settimana dal 6 al 12 marzo 2023, le serie TV più viste sono:

Mare Fuori - Stagione 2 Mare Fuori - Stagione 1 You - Stagione 4 Sex/Life - Stagione 2 Viole come il mare - Stagione 1 Incastrati - Stagione 2 Outer Banks - Stagione 3 Entrevias - Stagione 2 Volo MH370: L'aereo sparito nel nulla - Miniserie The Glory - Stagione 1

Come accade da molto tempo, anche questa settimana in prima posizione troviamo Mare Fuori, chiaramente il prodotto più interessante per il pubblico italiano. Seconda e prima stagione, rispettivamente, sono in Top 10 su Netflix da 25 e 24 settimane o in altre parole sei mesi (non di fila, sono entrati e usciti dalla classifica nell'arco di mesi). A seguire troviamo successi importanti ma chiaramente non in grado di competere con la serie della Rai, come You e Outer Bank, in classifica da quattro e tre settimane. Il resto della Top 10 resiste da due settimane, con Volo MH370: L'aereo sparito nel nulla e The Glory che rappresentano le uniche novità della settimana.

Le serie TV più viste in Italia su Netflix dal 6 al 12 marzo 2023

Passiamo invece alla classifica dei film più visti in Italia su Netflix dal 6 al 12 marzo 2023:

Luther: The Fallen Sun Un'isola per cambiare Il futuro in un bacio Dieci giorni tra il bene e il male Un fantasma in casa The Conjuring: Per ordine del diavolo Stanotte stiamo insieme Il tenente ottomano Black Hawk Down - Black Hawk Abbattuto Io tu noi, Lucio

In questo caso, il film che resiste da più tempo in Top 10 è Un fantasma in casa, da tre settimane in classifica su Netflix. La novità di maggior peso della settimana è Luther The Fallen Sun, che dopo anni chiude le vicende del detective inglese (le precedenti erano serie di lunghezza variabile).

I film più visti in Italia su Netflix dal 6 al 12 marzo 2023

VI lasciamo infine a dati di fine febbraio per confronto.