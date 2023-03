Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica al 26 febbraio 2023, le novità rallentano

Netflix ha svelato le nuove classifiche settimanali per il periodo che va dal 20 febbraio al 26 febbraio 2023. Tramite esse possiamo vedere quali sono le serie TV e i film più visti in Italia. Iniziamo con le serie TV più viste in Italia su Netflix al 26 febbraio 2023:

Mare Fuori - Stagione 2 Mare Fuori - Stagione 1 Outer Banks - Stagione 3 La legge di Lidia Poët - Stagione 1 Trìada - Stagione 1 Outer Banks - Stagione 1 You - Stagione 4 Red Rose - Stagione 1 Physical da 100 a 1 - Stagione 1 S.W.A.T. - Stagione 5

Come potete vedere, ancora una volta ci tocca ripetere che il successo di Mare Fuori è indiscusso. La seconda e la prima stagione sono in Top 10 su Netflix rispettivamente da 23 e 22 settimane e stanno occupando la cima della classica: nessuna novità sembra in grado di spostare questa serie. Parlando proprio di novità, per questa settimana abbiamo solo Outer Bank Stagione 3 e Trìada Stagione 1, che si fermano però al terzo e quinto posto.

Serie TV più viste in Italia su Netflix al 26 febbraio 2023

Vediamo invece i film più visti in Italia su Netflix al 26 febbraio 2023:

Un fantasma in casa 7 donne e un mistero The Strays Da me o da te Il momento di uccidere Io sono l'abisso Dune Luce Benvenuto in Casa Esposito Mission Impossibile - Fallout

Per quanto riguarda i film, le novità della settimana per Netflix sono Un fantasma in casa, 7 donne e un mistero, The Strays e Io sono l'abisso. Dune è il film che resiste da più tempo in Top 10, seguito da Da me o date: rispettivamente sono in classifica da 4 e 3 settimane, non poco per dei film.

Film più visti in Italia su Netflix al 26 febbraio 2023

Vi lasciamo infine ai dati della settimana precedente per confronto.