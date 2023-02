Netflix, serie TV e film più visti in Italia: classifica al 19 febbraio 2023, la Top 3 è italiana

Come ogni settimana, Netflix ha svelato quali sono le serie TV e i film più visti in Italia. Per quanto riguarda i dati dal 13 al 19 febbraio 2023, possiamo vedere che la Top 3 delle serie è dominata da prodotti italiani. Vediamo la classifica delle serie TV più viste in Italia su Netflix al 19 febbraio 2023:

Mare Fuori - Stagione 1 Mare Fuori - Stagione 2 La legge di Lidia Poët - Stagione 1 You - Stagione 4 S.W.A.T. - Stagione 5 Physical Da 100 a 1 - Stagione 1 You - Stagione 1 Red Rose - Stagione 1 Tutte le volte che ci siamo innamorati - Stagione 1 Mercoledì - Stagione 1

Come potete vedere, continua lo strapotere di Mare Fuori che in Top 10 da 21 e 22 settimane, rispettivamente con la prima e seconda stagione. A seguire troviamo La legge di Lida Poët, nuova aggiunta del catalogo Netflix che batte subito You Stagione 4. Le altre novità della settimana sono Red Rose e Tutte le volte che ci siamo innamorati, che partono però dalla parte bassa della classifica. Sembra anche che, dopo 13 settimane, Mercoledì sia sul punto di uscire dalla Top 10.

Vediamo invece la classifica dei film più visti in Italia su Netflix al 19 febbraio 2023:

Da me o da te Benvenuti in Casa Esposito Luce Dune Amore al quadrato: Ricominciamo Il momento di uccidere The Mask 2 Harry Potter e la Pietra Filosofale Harry Potter e il principe mezzosangue Emoji Accendi le emozioni

Per quanto riguarda i film, continua l'ovvio successo di Harry Potter, con il primo e sesto film nello specifico, mentre tra le più recenti aggiunte vi è Dune, per la terza settimana in Top 10. Novità della settimana sono invece Benvenuti in Casa Esposito, Luce, Amore al quadrato: Ricominciamo, Il momento di uccidere e The Mask 2.

