Resident Evil 4 Remake avrà una modalità VR gratis per PlayStation VR2

Anche Resident Evil 4 Remake avrà una modalità VR sviluppata per PlayStation VR2, che verrà distribuita come DLC gratuito per i possessori del gioco principale, in maniera simile a quanto fatto per il capitolo precedente.

Proprio come stiamo vedendo con Resident Evil Village VR Mode, che aggiunge la modalità per realtà virtuale utilizzabile con PlayStation VR2 attraverso un DLC gratuito per i possessori del gioco, anche Resident Evil 4 è destinato a seguire la stessa strada.

In queste ore, Capcom ha annunciato l'inizio dello sviluppo sulla modalità VR di Resident Evil 4 Remake, che arriverà dunque più avanti e verosimilmente dopo il lancio del gioco principale, attraverso un aggiornamento gratis che sarà distribuito nei prossimi mesi.



È importante anche notare come anche questo DLC sia destinato ad essere gratuito per i possessori di Resident Evil 4 su PS5, che possiedono anche PlayStation VR2. A questo punto attendiamo ulteriori informazioni su questa modalità VR del nuovo capitolo della serie, che potrebbero arrivare prima del previsto.

Considerando che il nuovo State of Play è fissato per domani sera, 23 febbraio alle ore 22:00, e che al suo interno è prevista la presentazione di cinque nuovi giochi per PlayStation VR2, a questo punto è possibile che uno di questi sia proprio Resident Evil 4 VR Mode, che verosimilmente sarà una delle produzioni di maggior rilievo in questa prima fase del visore Sony.