Resident Evil Village VR Mode per PS VR2 sarà un DLC gratuito: la data di uscita ufficiale

Resident Evil Village VR Mode è una modalità per realtà virtuale del gioco di Capcom e PlayStation ha annunciato che sarà resa disponibile in formato completamente gratuito per tutti i possessori del gioco base o della versione Gold Edition. Ora, PlayStation ha anche annunciato la data di uscita su PS VR2: il 22 febbraio 2023.

Secondo quanto indicato dal PS Blog, "L'intera storia principale di Village sarà disponibile su PlayStation VR2 nella modalità VR di Resident Evil Village, che vi permetterà di vivere tutti gli eventi che Ethan Winters dovrà affrontare con il massimo livello di immersione mentre si accinge a salvare la figlia rapita."

"Sfruttando appieno PlayStation VR2, sarete completamente coinvolti quando giocherete a Resident Evil Village con questo DLC. Visivamente, la grafica vivida del display 4K HDR (2000×2040 per occhio) e il tracciamento oculare producono una percezione amplificata della realtà, come se tutto ciò che si vede fosse realmente presente. L'audio 3D aumenta il realismo grazie all'audio proveniente da ogni angolo e il senso del tatto è potenziato dai controller PlayStation VR2 Sense. Con un controller in ogni mano, è possibile sentire le vibrazioni, il rinculo e la resistenza mentre si interagisce con gli oggetti del mondo e si spara con le armi."

Le ambientazioni di Resident Evil Village faranno bella figura in VR

"I controller Sense consentono anche movimenti intuitivi come alzare le braccia per difendersi e tenere la pistola davanti a sé per sparare, e ci sono altre azioni che si possono eseguire per aumentare l'immersione. È possibile impugnare due armi in modo indipendente, inserire un caricatore nella pistola per ricaricare e brandire il coltello per sferrare attacchi con fendenti o coltellate. Si tratta di un'esperienza davvero avvincente che vi fa entrare direttamente nel mondo contorto in cui Ethan Winters si trova a combattere."

"Si prega di notare che per giocare a questo DLC gratuito è necessario Resident Evil Village o Resident Evil Village Gold Edition e che il DLC deve essere scaricato separatamente. A tutti coloro che acquisteranno un PlayStation VR2 nel febbraio 2023, auguriamo di sfidare se stessi con questa esperienza immersiva di survival horror!"

Diteci, vorrete provare questa versione del gioco per PS VR2?

Vi lasciamo infine alla nostra recensione del DLC del gioco, Shadows of Rose.