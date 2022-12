Like a Dragon: Ishin!, trailer gameplay mostra il sistema di combattimento Brawler

Il publisher Sega e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno rilasciato un nuovo trailer gameplay per il loro prossimo gioco d'azione: Like a Dragon: Ishin! Il breve trailer, che potete vedere poco sotto, si concentra sulla presentazione dello stile di combattimento Brawler che potremo utilizzare all'interno del gioco.

Lo stile Brawler di Like a Dragon: Ishin! si basa sul combattimento a mani nude. Il protagonista, Sakamoto Ryoma, metta da parte le armi e combatta i nemici usando i pugni. Molto simile allo stile Brawler visto in altri giochi della serie Yakuza, lo stile Brawler di Like a Dragon: Ishin! ha un proprio set di azioni e combo.

Potete vedere il filmato qui sotto.

Nel video vediamo una serie di mosse che il nostro personaggio sarà in grado di eseguire contro i nemici, con anche alcune mosse finali: una di essere coinvolge anche un'arancia! Nel finale del trailer possiamo anche vedere che Like a Dragon: Ishin! dispone di classici bonus pre-order.

Ricordiamo che Like a Dragon: Ishin! arriverà nei negozi il 21 febbraio e sarà disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco è un remake di Ishin!, uscito originariamente nel 2014 per il solo mercato giapponese: si tratta quindi della prima volta che i pubblico occidentale può giocare a questa avventura.

Ricordiamo anche che sono in arrivo altri due giochi della saga, ovvero Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name - un'avventura posizionata tra Yakuza 6 e Yakuza Like a Dragon (ovvero il settimo capitolo) - e Like a Dragon 8, seguito di Yakuza Like a Dragon.