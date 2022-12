PlayStation controlla più del doppio del mercato di Xbox, l'acquisizione di Activision è giusta

Le discussioni per l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft continuano e, secondo quanto indicato da Bloomberg, Brad Smith - presidente e VC di Microsoft - ha affermato che PlayStation domina una fetta di mercato che è grande più del doppio rispetto a quella controllata da Xbox. Per questo motivo l'acquisizione di Activision Blizzard è una cosa giusta.

Precisamente, durante una riunione con gli investitori, Brad Smith ha affermato: "Il caso della FTC si basa su un mercato identificato da due aziende e due prodotti, Sony PlayStation e Microsoft Xbox. Se si considera il mercato globale, Sony detiene il 70% del mercato e noi il 30%. Quindi la prima cosa che il giudice dovrà decidere è se l'azione legale della FTC è un caso che promuoverà la concorrenza o se è invece un caso che proteggerà il concorrente più grande dalla concorrenza".

Ovviamente questi numeri hanno valore solo indicativo, visto che se presi alla lettera escluderebbero tutto il resto del mercato videoludico, compresa Nintendo che è attualmente la compagnia che vende più console.

PlayStation continua a dominare secondo Xbox

Smith ha anche parlato del numero di giochi esclusivi pubblicati da PlayStation rispetto a Xbox. Citando 286 giochi esclusivi per PlayStation contro i 59 di Xbox, Smith afferma di non ritenere che il passaggio da 59 a 60 rappresenti un pericolo per la concorrenza.

"Il giudice amministrativo dovrà quindi decidere se il passaggio da 59 a 60 rappresenta un pericolo per la concorrenza tale da impedire l'avanzamento del progetto", ha dichiarato Smith.

Microsoft ha anche accusato l'FTC di avere ignorato le proposte su Call of Duty.