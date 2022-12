Microsoft accusa FTC di avere ignorato le proposte su Call of Duty

Microsoft ha dichiarato che la FTC ha ignorato le sue proposte per garantire la disponibilità di Call of Duty sulle altre piattaforme, nel caso in cui l'acquisizione di Activision Blizzard fosse stata approvata dalle commissioni antitrust internazionali.

Sappiamo che a Sony è stato offerto un accordo da 10 anni per Call of Duty e lo stesso è accaduto con Nintendo, ma a quanto pare la Federal Trade Commission non ha neppure voluto sedersi a un tavolo con la casa di Redmond per considerare questi fattori e trovare un accordo.

"La cosa che che mi infastidisce non è il fatto che dovremo presentare il caso a un giudice in una corte di giustizia, perché ho grande fiducia nelle nostre ragioni", ha dichiarato Brad Smith, presidente di Microsoft, durante l'incontro annuale con gli investitori.

"No, quello che mi infastidisce è che la FTC non ci ha dato neanche l'opportunità di sederci a un tavolo con il loro staff, quantomeno per discutere della nostra proposta e capire se potesse rappresentare una soluzione al problema."

Come certamente saprete, alcuni giorni fa la FTC ha deciso di portare Microsoft in tribunale per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard, a quanto pare preoccupata dalla possibilità che l'azienda possa trarre da tale operazione un indebito vantaggio competitivo.