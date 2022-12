High on Life disponibile su PC e Xbox Game Pass, trailer di lancio

High on Line è disponibile a partire da oggi su PC, Xbox Series X|S e Xbox One, scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati a Xbox Game Pass, e non poteva ovviamente mancare uno spettacolare trailer di lancio per il gioco.

Accolto con primi voti positivi ma non stellari, High on Life è uno sparatutto in prima persona decisamente diverso dal solito, caratterizzato dall'umorismo inconfondibile di Justin Roiland, uno degli autori della celebre serie animata Rick and Morty.

Nel gioco dovremo vestire i panni di un ragazzo determinato ad affrontare da solo un'invasione aliena che potrebbe devastare il nostro pianeta. Per riuscire nell'impresa avremo a disposizione un set di pistole parlanti, quasi sempre a sproposito, con cui farci largo fra nemici sempre più forti e numerosi.

"La campagna del gioco ci metterà alle prese con situazioni completamente fuori di testa, dialoghi assurdi e divertenti, scontri frenetici e man mano più impegnativi, che si svolgono nell'ambito di un gameplay sorprendentemente solido e competente: abbiamo parlato di questo e altro nel nostro provato di High on Life alla Gamescom 2022."