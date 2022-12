High on Life: primi voti positivi ma non stellari per l'FPS in arrivo su Xbox Game Pass

A meno di ventiquattro ore dal lancio, l'embargo delle recensioni di High on Life è terminato, il che ci dà modo di farci un'idea delle impressioni della stampa internazionale sull'eccentrico sparatutto per Xbox Series X|S, One, PC e Game Pass ideato da Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty. Per il momento i primi voti (purtroppo pochi) sono positivi, ma non manca anche qualche stroncatura.

Al momento questi sono i voti delle recensioni di High On Life disponibili online:

XboxEra - 90

Monster vine - 90

God is a Geek - 80

Game Rant - 80 (4 stelle su 5)

Saving Content - 80 (4 stelle su 5)

GamexPlain - (senza voto, è "piaciuto molto")

TechRaptor - 80

Worth Playing - 75

ComingSoon - 75

Destructoid - 55

But Why Tho? - 30

Su OpenCritic la media recensioni di High on Life è di 74 nel momento in cui scriviamo. Tenete presente tuttavia che al momento sono conteggiate solo una decina di recensioni e mancano all'appello molte testate importanti: a quanto pare Squanch Games ha inviato le copie alla stampa solo venerdì, quindi chiaramente molti recensori stanno ancora sviscerando i contenuti del gioco.

Chi ha elargito un voto positivo a High on Life come Worth Playing ha apprezzato il black humor che caratterizzata il titolo di Squanch Games e ha trovato le meccaniche delle sparatorie e l'esplorazione sufficientemente soddisfacenti, seppur non particolarmente innovative. Sono segnalati anche numerosi crash e bug, che speriamo vengano risolti nei prossimi giorni.

"Nel complesso, High on Life è uno sparatutto in prima persona e adventure solido. L'azione è entusiasmante e i combattimenti contro i boss sono frustranti nella loro difficoltà ma soddisfacenti una volta abbattuti. Le parti di esplorazione ti fanno venire voglia di tornare in ogni area per scoprire i segreti e vorresti solo che ci fossero più ambienti da esplorare. Tutto questo con una buona longevità, ma solo se sei un fan dell'umorismo. Anche se non lo sei, vale la pena vivere l'avventura almeno una volta", recita la recensione di Tech Raptor.

But Why Tho? invece ha bocciato il gioco con un 3 su 10. Non ha sopportato il costante chiacchiericcio delle pistole parlanti doppiate dallo stesso Justin Roiland, oltre ad aver trovato generalmente il gioco sottotono sotto tutti i punti di vista.

"Chiunque non sia entusiasta all'idea di avere Roiland che chiacchiera costantemente all'orecchio per una dozzina di ore di fila probabilmente troverà fastidioso il bisogno incessante del gioco di imporsi sul giocatore. Con l'aggiunta di combattimenti poco avvincenti, esplorazione frustrante e la mancanza di qualsiasi altra cosa da offrire ai giocatori, High on Life è una delle esperienze più fastidiose, derivate e faticose degli ultimi anni."

High on Life sarà disponibile da domani per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Inoltre sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.