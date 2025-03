High on Life è stato annunciato per Nintendo Switch con trailer e data di uscita

Contestualmente al Nintendo Direct di ieri, High on Life è stato annunciato per Nintendo Switch con tanto di trailer e data di uscita: l'irriverente sparatutto sviluppato da Squanch Games sarà disponibile a partire dal 6 maggio.

A oltre due anni di distanza dal lancio su PC, PlayStation e Xbox, il gioco porterà dunque la sua particolare ironia anche sulla console ibrida Nintendo, mettendoci al comando di un ragazzo che si ritrova a dover difendere la Terra da un'invasione aliena utilizzando una... pistola parlante.

Pur al netto dei probabilissimi 30 fps, la conversione di High on Life per Switch sembra promettente e il gioco in sé non ha bisogno di grandi presentazioni, visto che oltre alle sue divertenti battutre e alle situazioni fuori di testa può vantare anche un gameplay molto solido.

Peraltro l'ottima accoglienza che il pubblico ha riservato al titolo di Squanch Games si è tradotta nell'uscita anche di un simpatico DLC, High on Knife: chissà se vedremo anche questo su Nintendo Switch.