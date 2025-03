Prince of Persia: The Lost Crown è in arrivo su iOS e Android, vediamo quando

Naturalmente non cambieranno neanche le straordinarie meccaniche che caratterizzano The Lost Crown, fra combattimenti spettacolari , sequenze platform acrobatiche ed enigmi ambientali che vanno risolti anche ricorrendo alle abilità speciali del protagonista.

Prince of Persia: The Lost Crown, la recensione dell'eccellente metroidvania di Ubisoft

Dal punto di vista dei contenuti l'esperienza non cambierà di una virgola , mettendoci nei panni del giovane Sargon con l'obiettivo di esplorare le rovine del Monte Qaf alla ricerca del principe Ghassan, rapito da un gruppo di predoni e condotto in questo luogo antico e misterioso.

Come si vede nel trailer qui sotto, Prince of Persia: The Lost Crown girerà a 60 fps sugli smartphone e i tablet più recenti, supporterà i controller Bluetooth ma disporrà anche di comandi touch personalizzabili, nonché di una serie di opzioni votate all'accessibilità come auto-potion, auto-parry e slow time.

Prince of Persia: The Lost Crown è in arrivo su iOS e Android il 14 aprile : lo ha annunciato ufficialmente Ubisoft, che ha affidato la conversione dello strepitoso action platform in stile metroidvania a Ubisoft Da Nang.

C'è ancora un futuro per Sargon?

Come ricorderete, il team di sviluppo di Prince of Persia: The Lost Crown è stato smantellato per via di vendite inferiori rispetto a ciò che la casa francese si aspettava, sebbene in realtà i numeri totalizzati dal gioco siano stati assolutamente di tutto rispetto.

Alla luce di tutto questo, portare il titolo di Ubisoft Montpellier su iOS e Android rappresenta una grande opportunità di rilancio, perché è chiaro che a fronte di un enorme successo il publisher potrebbe riconsiderare l'idea di un sequel.

È già possibile prenotare Prince of Persia: The Lost Crown su App Store e Google Play. Il gioco si potrà scaricare e provare gratuitamente, con un acquisto in-app per sbloccare la versione completa.