A quanto pare il pulsante C di Nintendo Switch 2 è stato rivelato nell'app Nintendo Today!, lanciata nel corso del Nintendo Direct di ieri e disponibile gratuitamente su App Store e Google Play.

Non è chiaro se il reveal sia avvenuto volontariamente o se si tratti di un errore, fatto sta che fra le immagini promozionali della nuova console ce n'è una in cui il misterioso e chiacchierato pulsante C risulta finalmente ben visibile.

Contestualmente all'annuncio di Nintendo Switch 2, la casa giapponese aveva confermato l'esistenza di un tasto extra, ma senza alcuna lettera o simbolo a identificarlo con precisione, sebbene diversi leak e render lo ritraessero appunto con una "C" serigrafata sopra.

Tramite l'app Nintendo Today! scopriamo quindi che le cose stanno esattamente come quei materiali trafugati avevano anticipato, il pulsante C è fatto in questo modo e rimane solo da capire quale sia esattamente la sua funzione.