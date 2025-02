I Joy-Con di Nintendo Switch 2 possono funzionare come mouse, conferma un brevetto

I Joy-Con di Nintendo Switch 2 possono funzionare come mouse? A quanto pare è proprio così: la conferma arriva da un brevetto che Nintendo ha depositato nel corso del 2023 ma che è stato reso pubblico soltanto oggi.

Nel documento viene illustrata la possibilità di impugnare i controller di lato, tenendo la zona del connettore verso il basso, e agire sui tasti dorsali come se fossero quelli di un mouse, appunto.

Non solo: lo stick analogico e gli altri pulsanti possono costituire in questo caso degli input extra, in maniera del tutto simile a ciò che accade con i mouse da gaming, che presentano dei tasti laterali aggiuntivi a cui assegnare specifiche funzioni.

Considerando la creatività che da sempre caratterizza gli sviluppatori Nintendo, è chiaro che una possibilità del genere consentirà di creare esperienze davvero originali per Switch 2, oltre a supportare in maniera efficace gli strategici pensati per mouse e tastiera.