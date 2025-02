Digimon World del 1999 potrebbe arrivare su GOG grazie a Dreamlist e le tantissime richieste dei fan

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Dreamlist è un'iniziativa lanciata pochi giorni fa da GOG. Si tratta di una pagina dove gli utenti possono votare quali giochi PC vorrebbero vedere arrivare sullo store , in modo da indirizzare la piattaforma su quali giochi recuperare e proporre in vendita, in modo anche da preservarli per i giocatori futuri. Ebbene, nel giro di pochi giorni Digimon World ha ricevuto oltre 13.500 voti. Un risultato talmente inaspettato che persino GOG ha commentato la situazione su X, il che potrebbe essere visto come un ottimo segnale per un'eventuale debutto all'interno dello store.

L'entusiasmo dei fan potrebbe portare alla localizzazione della versione PC coreana

Digimon World è arrivato nei nostri lidi solo in versione PS1 nel 1999. Quello che non molti sanno è che esiste anche una versione PC, che purtroppo è stata pubblicata solo nella Corea del Sud. Da questo punto per portarlo su GOG non basterebbe prendere accordi con Bandai Namco, ma anche localizzare il titolo in inglese. Eppure il messaggio pubblicato da GOG su X, fa ben sperare.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Solo pochi giorni fa, Digimon World (1999) è apparso sulla GOG Dreamlist, aggiunto da un fan appassionato che voleva vederlo diventare facilmente accessibile, localizzato e funzionante in modo impeccabile, dato che al momento è disponibile solo tramite la non proprio ideale conversione per PC coreana. Ciò che è successo dopo è stato a dir poco stimolante", recita il messaggio di GOG su X.

"La comunità Digimon si è mobilitata su tutte le piattaforme, condividendo ricordi, diffondendo la notizia e, in tempi record, migliaia di voti hanno catapultato il gioco in cima alla classifica dei nostri giochi più di tendenza, con altri titoli Digimon in rapida ascesa! Questo non era pianificato. Questo non era previsto. Questo è il potere di una comunità appassionata."

"Le vostre voci hanno lanciato un messaggio chiaro: questi non sono semplici giochi; sono amati pezzi di storia dei videogiochi che meritano di essere preservati e resi disponibili al divertimento di tutti. Ed è esattamente questo lo scopo della GOG Dreamlist: dare ai fan una piattaforma per esprimere quali giochi contano di più e perché dovrebbero essere salvati. Vedervi usare questo strumento con tanta dedizione è allo stesso tempo emozionante e umile. Non potremmo essere più felici."

Non sappiamo se tutto questo entusiasmo convincerà GOG effettivamente a portare il gioco sul proprio store (volendo potrete dare una mano alla causa dei fan votandolo su Dreamlist) ma sarebbe sicuramente un'ottima notizia per i fan, dato che la versione PS1 non è mai approdata su PlayStation Store.

Per chi non lo conoscesse, Digimon World è un gioco di ruolo con elementi gestionali. Il protagonista è un ragazzino che si trova catapultato a File City, dove viene incaricato di aiutare i Digimon a recuperare la loro memoria esplorando in lungo e largo l'isola di File.

Durante quest'impresa il giocatore è accompagnato da un Digimon che deve nutrire, accudire e addestrare. Un aspetto particolarmente interessante è che il nostro partner digitale può digi-evolversi in un gran numero di creature differenti, non solo in base alle statistiche, ma anche a seconda di altri fattori particolari, inclusi gli errori commessi dal giocatore. I Digimon partner, inoltre, muoiono con l'avanzare dell'età o finendo K.O. troppe volte, reincarnandosi in una nuova creatura che parte dal primo stadio evolutivo.