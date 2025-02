Il gameplay di WWE 2K25 è protagonista di un nuovo trailer

Oltre alle novità legate alle modalità tradizionali, il nuovo episodio introdurrà il World Tour , che andrà a interfacciarsi con gli altri contenuti per arricchire ulteriormente una struttura anche stavolta incredibilmente corposa.

I classici Backstage Brawl vedranno in WWE 2K25 la presenza di nuovi scenari, ancora più dinamici e interattivi, mentre lo Showcase dedicato alla Bloodline consentirà ai giocatori di rivivere e riscrivere gli eventi che hanno segnato l'importante percorso della celebre stable.

IGN ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di WWE 2K25 che presenta non solo alcuni dei personaggi disponibili nella prossima edizione del gioco di wrestling, ma anche le novità introdotte da Visual Concepts per l'occasione.

L'abbiamo provato!

Nei giorni scorsi abbiamo provato WWE 2K25 e sperimentato le novità di questa edizione, che può contare su di una modalità Showcase particolarmente interessante, svariati miglioramenti rispetto alle precedenti edizioni e alcuni elementi a cui prestare particolare attenzione.

Sul piano del gameplay sono state introdotte nuove meccaniche che permettono ai giocatori di eseguire mosse e combo con maggiore precisione, rendendo gli incontri più dinamici e avvincenti, a maggior ragione sfruttando le possibilità offerte da alcuni scenari.

Naturalmente anche il roster è stato ampliato, con l'aggiunta di leggende del passato e superstar attuali, nonché lottatori iconici come The Rock e John Cena: la conta dei personaggi arriverà in questo caso a oltre trecento!