Quello, più l'affermarsi di una nuova generazione di Superstar in grado sia di entusiasmare sul ring, sia di catturare l'attenzione del pubblico al microfono o dietro le quinte, in grado di poter portare avanti l'eredità di Leggende come The Rock, John Cena o Rey Mysterio. Talvolta affrontandoli direttamente in Pay-per-view. È a uno di questi campioni che 2K ha dedicato il nuovo capitolo di WWE 2K: Roman Reigns . Il Capo tribù sarà l'uomo copertina della nuova edizione del videogioco ufficiale, ma sarà anche il protagonista della modalità 2K Showcase: The Bloodline's Dynasty.

Linea di sangue

Come dicevamo la modalità copertina di quest'anno sarà la 2K Showcase: The Bloodline's Dynasty, un'esperienza che celebra l'eredità della famiglia Anoa'i nel mondo del wrestling. Lo farà raccontando alcuni dei match più iconici combattuti non solo da Reigns, ma anche dai The Wild Samoans e Nia Jax.

Introdotti da un ispiratissimo Paul Heyman, storico volto della ECW e della WWE e manager di Roman Reigns, questi incontri catturano alcuni dei momenti più iconici degli anni passati, come l'attesissimo Seth Rollins contro Roman Reigns durante Royal Rumble '22, o Nia Jax contro Lyra Valkyria a King and Queen of the Ring '24. Ma non solo. Visual Concepts si è anche divertita a immaginare come avrebbe potuto essere uno scontro tra i Wild Samoans e i Dudley Boyz, due delle coppie più estreme e dominanti rispettivamente degli anni 80' e '90.

Per quanto caratterizzati magnificamente, con entrance perfettamente riprodotte e adesso da godersi anche attraverso una telecamera in terza persona libera, e un fotorealismo delle superstar a tratti stupefacente, è proprio l'introduzione degli eventi a rubare la scena. Inframmezzata da filmati d'archivio pensati per sottolineare i punti salienti della narrazione, l'intro di Heyman fa capire facilmente come questo personaggio, grazie al suo carisma e al suo talento al microfono, abbia sia potuto reggere sulle sue spalle una federazione in grado di rivaleggiare con la WWE, sia di portare sul tetto del mondo tanti atleti, tra cui proprio Reigns.

Roman Reigns in tutta la sua potenza

Dal punto di vista del gameplay, The Bloodline's Dynasty serve anche a mettere in mostra il meglio che il gioco ha da offrire, alternando sul ring lottatori molto diversi tra di loro, ognuno con uno stile differente. Se Nia Jax è un vero e proprio carrarmato in costume attillato, in grado di spazzare via ogni avversario le si pari davanti, Reigns è un wrestler bilanciato, potente, ma anche veloce, in grado di vincere praticamente in qualunque modo. I samoani selvaggi, invece, soprattutto se confrontati coi Dudley Boyz, sono un po' più dinamici e devono lavorare assieme, soprattutto se l'obiettivo è quello di schiantare un avversario contro un tavolo.

I veterani della serie, ma anche dei videogiochi di wrestling in generale, non faticheranno a familiarizzare con WWE 2K25. Gli sviluppatori hanno puntato a ripulire le interazioni tra i lottatori, rendere i controlli più precisi, introdurre un nuovo minigioco per le sottomissioni, nel quale bisogna sovrapporre il proprio indicatore su quello avversario il più a lungo possibile. Il risultato è il classico sistema nel quale il tempismo serve più della tecnica ed essere bravi a indovinare il momento giusto per rispondere a una mossa avversaria è quasi più importante di infliggere l'ennesimo colpo. Conoscere le mosse più iconiche di ogni superstar, poi, è importante per poter creare le condizioni giuste per attivarle, ma poi basterà una semplice pressione di due tasti per vederle messe in pratica.

In alcuni momenti si sfiora il fotorealismo

Non che ci aspettassimo altro, ovviamente, se non magari un passo in avanti più marcato nella gestione degli oggetti o delle situazioni più affollate. Se non sempre è semplice "mirare" il bersaglio desiderato, ma con un po' di allenamento ci si adatta, anche in situazioni di grande confusione come le Royal Rumble, l'interazione con gli oggetti è più complicata per continue compenetrazioni con questi oggetti e animazioni che non si adattano al contesto. Un elemento che risalta durante match come le Brawl nel parcheggio NXT o in quelle Underground. Dovremo, quindi, aspettare ancora qualche edizione prima di vedere un salto sotto il profilo tecnologico, magari utilizzando la tecnologia ProPLAY di NBA 2K25 che consente di catture dati e animazioni direttamente dai filmati televisivi. "Per il momento stiamo facendo dei test", ha detto Lynell Jinks, Creative Director di Visual Concepts, dopo il complimenti di rito al lavoro compiuto dai colleghi. "Dobbiamo prima verificare i dati che siamo in grado di ottenere e gli eventuali benefici che questi apporteranno al gioco, ma è sicuramente una tecnologia che stiamo esplorando", ha ammesso.