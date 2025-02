Chi accusa Kingdom Come: Deliverance 2 di essere woke forse odia semplicemente i giochi di ruolo

Continua il fuoco di fila contro Kingdom Come: Deliverance 2 , i cui forum di Steam sono stati invasi da giocatori che si lamentano per alcuni contenuti . In particolare a far discutere è la possibilità che Henry, il protagonista, abbia una relazione omosessuale con uno dei personaggi non giocanti, ma ci sono stati anche attacchi contro alcune frasi pronunciate da Musa, l'unico personaggio nero presente, reo di essere irrispettoso verso l'Europa (e, naturalmente, di essere nero).

Ma lo sapete cos'è un gioco di ruolo?

Ora, basta poco a demolire queste accuse. Partiamo dalla relazione omosessuale: è completamente opzionale e spetta al giocatore scegliere come comportarsi. Sembra assurdo dover spiegare che in un gioco di ruolo la libertà di scelta è un fattore positivo e non negativo, ma nel 2025 pare che alcuni abbiano dimenticato i fondamentali del genere, che non si trovano nel menare nemici e ammucchiare oggetti per aumentare il DPS, ma nell'interpretare un ruolo all'interno di un set di regole e di uno scenario il più ricco e sfaccettato possibile.

Un post su Steam che accusa Kingdom Come: Deliverance 2 di essere woke

Del resto le relazioni omosessuali non sono certo una grossa novità nei videogiochi, visto che le ritroviamo in titoli insospettabili di connivenze politiche come Fallout 2 del 1998, la serie Fable, Vampire: The Masquerade - Bloodlines del 2004, la serie Dragon Age (non solo Veilguard), i Mass Effect, Temple of the Elemental Evil del 2003, alcuni riferimenti ci sono addirittura in Ultima VII: The Black Gate del 1992 e nell'Iliade del 750 a.C... ah vero, quest'ultima non è un videogioco.

Dalle loro origini, i giochi di ruolo sono tanto migliori quanto più consentono di interpretare un dato ruolo in modo personale e convincente. Qualsiasi manuale di qualsiasi sistema ruolistico vi spiegherà che per divertirvi di più dovete cercare il più possibile di sentirvi il vostro personaggio, agendo come agirebbe lui, in base alle caratteristiche che gli avete dato e a come lo avete pensato. Non a caso i giochi di ruolo hanno una natura fortemente teatrale, come saprà chiunque abbia provato a giocarne uno intorno a un tavolino con degli altri esseri umani. Sembra però che alcuni giocatori proprio non lo tollerino, al punto che ci sono già delle mod in lavorazione per rimuovere il personaggio maschile con cui Henry può avere una relazione (non lo nominiamo perché è una grossa anticipazione).

Un post sul forum di Steam con le accuse a Musa

Sulle parole di Musa: è incredibile come i critici del personaggio non si siano accorti di cosa rappresenti. Stiamo parlando di un dignitario di una terra lontana dal luogo in cui svolge l'avventura che esalta la sua terra e denigra quella in cui si trova. Verrebbe da definirlo un conservatore, per certi aspetti, nonché un uomo in preda alla nostalgia di casa, di cui tesse le lodi con quelli che sono degli sconosciuti, probabilmente non poco ostili nei suoi confronti. È un personaggio psicologicamente interessante e ben raccontato nel contesto del gioco, le cui parole sono funzionali a ciò che rappresenta. Naturalmente i critici lo considerano solo per i suoi elementi più superficiali, in particolare la sua stessa esistenza, invece di vederlo come un arricchimento dello scenario proprio per il punto di vista esterno che porta sullo stesso e per come consente di capire come fossero visti i neri in una regione così remota e bellicosa.

Del resto a me pare chiaro che Musa sia una specie di scherzo fatto da Warhorse Studios alla cultura woke, quello che lo aveva accusato di scarsa inclusività per il primo Kingdom Come: Deliverance, considerando che è un nero africano con tendenze nazionaliste. In effetti è paradossale come sia invece diventato un'arma usata per dargli contro dalla parte che invece dovrebbe appoggiarlo.

Fortunatamente, per ora sembra che Kingdom Come: Deliverance 2 stia pagando poco queste aggressioni, visto che le più di 5.000 recensioni ricevute al momento di scrivere questo articolo sono positive al 92%, per una media voto Molto positiva e che attualmente conta più di 150.000 giocatori contemporanei su Steam. Ora non vi resta che leggere la nostra recensione per togliervi ogni dubbio.