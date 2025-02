GCC Pokémon Pocket ha già guadagnato centinaia di milioni, ma non è il risultato migliore del franchise

Si tratta di un risultato notevole, sebbene non pari a quello di Pokémon GO , che ha incassato la stessa cifra in 22 giorni in meno.

GCC Pokémon Pocket è certamente un successo: lo possiamo dire anche senza dover vedere numeri esatti. Se però vi piacciono le cifre, allora possiamo dargli un'occhiata e scoprire che in meno di tre mesi il videogioco mobile è stato in grado di guadagnare mezzo miliardo di dollari .

GCC Pokémon Pocket continua a guadagnare

Va precisato che la cifra non è ufficiale ma una stima offerta da AppMagic. Non è quindi detto che il numero sia esatto fino all'ultima unità, ma in linea di massima ci dà un'idea di che livello di successo abbia raggiunto GCC Pokémon Pocket in questo primo periodo.

Ad aiutare nel raggiungimento di questo risultato è stata anche la nuova espansione. Scontro Spaziotemporale ha infatti spinto le vendite quotidiane fino a 10 milioni, per la prima volta nei circa 90 giorni di attività di GCC Pokémon Pocket. Per aiutarvi a mettere in promozione i dati, l'espansione è stata disponibile per gli ultimi due giorni di gennaio e le vendite di quelle due giornate sono valse il 22% dei ricavi dell'intero mese.

Chiaramente l'arrivo di nuove espansioni è un ottimo modo per convincere il pubblico a investire denaro, soprattutto quando sono massicce come Scontro Spaziotemporale che ha aggiunto 207 carte rispetto alle 286 di partenza (alle quali si sono sommate le 86 carte della mini-espansione di dicembre).

Inoltre, GCC Pokémon Pocket regala 1000 gettoni scambio a tutti, con l'intenzione anche di migliorare la funzione.