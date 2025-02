Il semplice benchmark di Monster Hunter Wilds ha registrato più giocatori di molti giochi tripla A su Steam

Tanto per dare un'idea dell'aspettativa che circonda Monster Hunter Wilds possiamo guardare i numeri rilevati in termini di giocatori contemporanei online sul benchmark messo a disposizione nelle ore scorse, visto che sono più di quelli fatti registrare da molti giochi tripla A completi su Steam.

Messo a disposizione qualche ora fa, il benchmark di Monster Hunter Wilds ha fatto registrare nel corso della giornata un picco di giocatori contemporanei pari a 48.931 utenti secondo SteamDB, a dimostrazione di quanto sia atteso il nuovo titolo di Capcom anche solo per quanto riguarda l'ambiente di Steam.

Si tratta di uno strumento che consente ai giocatori di vedere come il gioco è destinato a funzionare sulla propria configurazione di PC, in termini di performance e qualità grafica, in modo da sapere in anticipo quali impostazioni scegliere per una fruizione ottimale.