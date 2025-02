L'eroe di Captain America Brave New World non ha superpoteri: Marvel spiega come ha risolto il problema

Il regista di Captain America: Brave New World - Julius Onah - ha parlato di quella che pare essere una delle sfide più grandi del film: creare sequenze d'azione per un Capitan America senza abilità da super-soldato .

Capitan America non ha bisogno della forza bruta

Il regista Julius Onah spiega che il fatto che Sam Wilson non abbia assunto il siero del supersoldato contribuisce a cementarlo come nuovo Capitan America. "Non è convenzionalmente dotato di superpoteri. Non ha un siero. Non è un miliardario. Eppure, allo stesso tempo, è ancora incredibilmente formidabile", ci ha detto Onah.

Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson / Captain America

Il regista rivela che, mentre Marvel all'inizio aveva spinto per una dimostrazione di forza più tradizionale, il team creativo ha optato per un approccio diverso. "Tutti alla Marvel volevano che rompesse un mucchio di mattoni e li sbattesse sulla gente. E per quanto questo sia divertente dal punto di vista dell'azione, è anche un personaggio in cui si vede che è un tipo spregiudicato, pieno di risorse, che userà tutto ciò che gli sta intorno per abbattere un avversario".

Fortunatamente per Wilson, non dovrà usare solo la sua mente per combattere. Come spiega Onah, Captain America: Brave New World mette in mostra l'innovativo stile di combattimento di Wilson attraverso l'uso di un'avanzata armatura wakandiana, delle sue già note ali e dell'iconico scudo. "Sia che si trovi contro un jet o contro Hulk, assorbe energia", spiega Onah. "È incredibile perché è coerente con questo personaggio che prende ciò che gli viene lanciato contro e poi trova un modo per usarlo contro l'avversario".

Infine, Marvel spiega anche che un elemento fondamentale di Wilson è la sua bussola morale, ereditata da Steve Roger. Il nuovo Captain America non andrà mai oltre i limiti e troverà forza dalla propria umanità.

Vi segnaliamo anche che Totti e Del Piero spuntano nel nuovo trailer di Captain America: Brave New World.