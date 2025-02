Totti e Del Piero spuntano nel nuovo trailer di Captain America: Brave New World

Francesco Totti e Alessandro Del Piero sono presenti nel nuovo trailer di Captain America: Brave New World, girato evidentemente durante il tour promozionale che Anthony Mackie ha tenuto in giro per il mondo e che ha toccato anche l'Italia nelle scorse settimane.

L'idea alla base del video è semplice ma simpatica: i due leggendari capitani di Roma e Juventus si trovano in un bar della Capitale quando vedono in TV un servizio che parla dell'attesa allo stadio per l'arrivo del... capitano.

Si affrettano dunque a raggiungere l'impianto sportivo fra corse, parkour e palleggi, solo per scoprire che il capitano di cui si parlava al telegiornale era Anthony Mackie, Captain America, che li accoglie con il suo iconico scudo.

Qualcuno ricorda altri film Marvel che hanno potuto contare su di una promozione simile in Italia?