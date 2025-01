Captain America: Brave New World si mostra con uno spot italiano breve ma intenso

In particolare, l'ex generale viene in qualche modo trasformato nel potentissimo Hulk Rosso e nel film assisteremo allo scontro fra questa micidiale creatura e lo stesso Captain America, che dovrà ricorrere a tutte le proprie risorse in vibranio per non soccombere.

Una nuova epoca d'oro per il MCU?

Reduce da una sfilza di cocenti delusioni, il Marvel Cinematic Universe sembra essersi ripreso alla grande con l'entusiasmante Deadpool & Wolverine, e la speranza degli appassionati è che Captain America: Brave New World non faccia ripiombare questo universo in un periodo buio.

Diciamo che le basi costruite con la serie televisiva The Falcon and the Winter Soldier, di cui è possibile vedere gratis i primi due episodi su YouTube non hanno convinto appieno e il nuovo Captain America dovrà dunque dimostrare il proprio valore in questo film, ben consapevole dell'inevitabile confronto con Steve Rogers.

A tal proposito, abbiamo scoperto qualche tempo fa che anche Chris Evans tornerà in Avengers: Doomsday, e sta crescendo la curiosità in merito all'eventuale ruolo che l'attore andrà a interpretare nel film. Un rinnovato Rogers o qualcosa di diverso?