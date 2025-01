Gli sviluppatori di Marvel Rivals hanno inflitto ban ingiusti, arrivano le scuse

Alcuni giocatori di Marvel Rivals si sono visti infliggere ban ingiusti e gli sviluppatori del gioco si sono resi conto dell'errore, pubblicando un messaggio di scuse rivolto agli utenti che si pensava stessero utilizzando dei trucchi.

"Ci scusiamo sinceramente per questa situazione e vogliamo assicurarvi che non è nostra intenzione bandire i giocatori che si comportano correttamente e non ricorrono ai trucchi", si legge nel post di NetEase Games comparso su Discord.

"Abbiamo identificato le ragioni dietro questi ban ingiusti e stilato una lista degli utenti coinvolti, quindi abbiamo provveduto ad annullare i ban e vogliamo chiedere scusa per qualsiasi disagio questa situazione abbia causato."

"La nostra missione è quella di offrire a tutti i giocatori un ambiente equo, giusto e divertente, dunque la prevenzione e l'identificazione dei cheater è una delle nostre principali priorità", continua il messaggio degli sviluppatori.

"Abbiamo investito notevoli risorse per aumentare la velocità e la precisione dei nostri sistemi di rilevamento, ma in qualsiasi sistema che effettua check continuamente c'è sempre spazio per i miglioramenti, e apprezziamo il vostro aiuto nell'affrontare questa sfida."