I primi due episodi di The Falcon and the Winter Soldier sono gratis su YouTube

Il recupero dei sei episodi di The Falcon and the Winter Soldier assume dunque un valore particolare ai fini della comprensione di ciò che vedremo sul grande schermo, andando a raccontare il percorso che ha portato Sam Wilson a diventare il nuovo Captain America .

Marvel ha pubblicato i primi due episodi di The Falcon and the Winter Soldier , disponibili gratis su YouTube in versione completa al fine di spingere gli abbonamenti alla piattaforma Disney+, ma non solo.

Una strategia già consolidata

A qualche settimana di distanza dal trailer italiano di Captain America: Brave New World, la pubblicazione dei primi due episodi completi di The Falcon and the Winter Soldier su YouTube si pone per Marvel come una strategia relativamente consolidata.

La stessa operazione è infatti stata compiuta poco tempo fa per Agatha All Along, la serie televisiva ambientata dopo gli eventi di WandaVision, che è possibile appunto "assaggiare" su YouTube con i primi due episodi completi.

L'idea è chiaramente quella di "tentare" gli utenti nel tentativo di spingerli a sottoscrivere un abbonamento a Disney+ e continuare la visione sia di The Falcon and the Winter Soldier che dell'appena citato Agatha All Along.