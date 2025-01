MSI annuncia al CES 2025 tre nuovi monitor da gaming, tra cui un 27" 4K da 240Hz

Durante il CES 2025, MSI ha svelato una gamma di monitor gaming innovativi che ridefiniscono gli standard di qualità visiva e prestazioni. Integrando tecnologie all'avanguardia come l'intelligenza artificiale e risoluzioni senza precedenti, MSI punta a offrire ai gamer un'esperienza immersiva e personalizzata. Tra i modelli presentati, il rivoluzionario MPG 272URX QD-OLED, il primo monitor da 27 pollici al mondo con risoluzione 4K e refresh rate a 240Hz, rappresenta il fiore all'occhiello della nuova linea.

MPG 272URX QD-OLED: una rivoluzione nei monitor gaming L'MPG 272URX QD-OLED è il primo monitor gaming a combinare una risoluzione 4K e un refresh rate di 240Hz su un pannello OLED con tecnologia QD-OLED. Questa innovazione garantisce immagini straordinariamente nitide grazie a una densità di 166 PPI, riducendo le frange di colore e migliorando la leggibilità del testo. Il pannello OLED tandem a 5 strati utilizza materiali avanzati che aumentano l'efficienza del display del 30%, mentre la tecnologia Long Lifetime Blue EL ne prolunga la durata. Certificato G-SYNC Compatible, offre un'esperienza di gioco fluida senza tearing o stuttering. Vincitore del prestigioso CES 2025 Innovation Award, il 272URX rappresenta una scelta obbligata per chi cerca il massimo delle prestazioni e della qualità visiva.

MPG 272QR QD-OLED X50: il re del gaming competitivo Progettato per i gamer mainstream, il MPG 272QR QD-OLED X50 offre una risoluzione QHD (2560 x 1440) combinata con un refresh rate incredibile di 500Hz, il più alto mai visto su un monitor QD-OLED da 27 pollici. Questa frequenza di aggiornamento ultraveloce, unita a un tempo di risposta GtG di soli 0,03ms, garantisce un vantaggio competitivo nei giochi più frenetici come gli FPS. Certificato VESA DisplayHDR True Black 500 e VESA ClearMR 21000, il monitor assicura colori vividi, luminosità eccezionale e immagini fluide. La tecnologia DisplayPort 2.1a (UHBR20) supporta le connessioni più avanzate, rendendo questo monitor perfetto per il gaming competitivo di alto livello.

MPG 322URX QD-OLED: gaming su console al massimo livello Il MPG 322URX QD-OLED è un monitor gaming da 32 pollici pensato per i gamer su console che cercano prestazioni straordinarie. Con una risoluzione 4K, un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di 0,03ms, questo modello offre un'esperienza visiva senza precedenti, ideale sia per i giochi cinematografici che per i titoli più competitivi. Il design curvo del display (800R) aumenta l'immersione, mentre la compatibilità con G-SYNC garantisce una fluidità impeccabile. La porta DisplayPort 2.1a permette di sfruttare appieno l'hardware di nuova generazione, eliminando la necessità di compressione DSC per risoluzioni elevate. Il monitor MSI MPG 322URX QD-OLED.