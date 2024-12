MSI ha svelato le specifiche tecniche ufficiali di Claw 8 AI+ con Lunar Lake: ci sarà anche da 7 pollici

I due nuovi Claw si distinguono per il display da 7 e 8 pollici, mentre per il resto la scheda tecnica è pressoché identica. Andiamo a vederla insieme.

MSI ha annunciato le specifiche complete dei nuovi MSI Claw 8 AI+ e Claw 7 AI+ . Questi potenti PC handheld, dotati del processore Intel Core Ultra 7 (Serie 2), promettono prestazioni con un'efficienza energetica senza precedenti, il tutto racchiuso in un design compatto e accattivante.

Le specifiche tecniche dei nuovi MSI Claw AI

Ispirato alle "forme sinuose delle rocce del deserto scolpite dal vento", a detta d iMSI il design del Claw 8 AI+ nella colorazione "sandstorm" vuole incarnare l'energia e la potenza del gaming, pur mantenendo l'identità distintiva del brand. L'ergonomia è stata studiata per adattarsi alla mano, assicurando comfort, intuitività e precisione di controllo a prescindere dalle dimensioni stesse delle mani. La distribuzione del peso interna è bilanciata per rendere il dispositivo facile da impugnare e utilizzare, anche durante lunghe sessioni di gioco.

MSI Claw 8 AI+ vuole ispirare "meraviglia" anche nelle immagini ufficiali, con risultati però da rivedere

Stick, bumper, d-pad e trigger "hall-effect" sono stati riprogettati per offrire un'esperienza di gioco ancora più fluida e confortevole. I Claw 8 AI+ e Claw 7 AI+, già visti tra le novità MSI da IFA 2024, integrano poi la tecnologia Cooler Boost HyperFlow, un sistema a doppia ventola e doppio heat pipe che dissipa il calore in modo efficiente, consentendo di giocare a lungo senza preoccuparsi del surriscaldamento.

Il processore è, come previsto, un Intel Core Ultra di ultima generazione, ovvero l'Intel Core Ultra 7 258V, che sfrutta Intel XeSS per migliorare le prestazioni su oltre 200 giochi.

MSI ha anche aggiornato il software MSI Center M con un'interfaccia più intuitiva e facile da navigare, semplificando la gestione del dispositivo. Di seguito riportiamo le specifiche tecniche, con i prezzi in dollari anticipati da alcuni rivenditori statunitensi. Rimaniamo in attesa della data di uscita e dei prezzi in Europa.

Specifiche tecniche Claw 8/7 AI+

Display : IPS da 8 (Claw 8 AI+) o 7 pollici (Claw 7 AI+), risoluzione 1.920 x 1.200 pixel (16:10), 120Hz refresh raid, frequenza di aggiornamento variabile (VRR)

: IPS da 8 (Claw 8 AI+) o 7 pollici (Claw 7 AI+), risoluzione 1.920 x 1.200 pixel (16:10), 120Hz refresh raid, frequenza di aggiornamento variabile (VRR) Processore : Intel Core Ultra 258V (architettura Lunar Lake) (17 W TDP)

: Intel Core Ultra 258V (architettura Lunar Lake) (17 W TDP) GPU : Intel Arc 140V

: Intel Arc 140V RAM : 32 GB LPDDR5x 8533 MT/s

: 32 GB LPDDR5x 8533 MT/s SSD : Claw 8AI+ PCIe Gen4 SSD Easy Access fino a 1TB; Claw 7 AI+ 1 x NVMe M.2 2230 SSD by PCIe Gen 4 x4

: Claw 8AI+ PCIe Gen4 SSD Easy Access fino a 1TB; Claw 7 AI+ 1 x NVMe M.2 2230 SSD by PCIe Gen 4 x4 Batteria : Claw 8 AI+ 80 Wh; Claw 7 AI+ 54.5Wh

: Claw 8 AI+ 80 Wh; Claw 7 AI+ 54.5Wh I/O : 2 x porte Thunderbolt 4, 1 x microSD Card Reader, 1 x Audio combo jack, 1 x tasto di accensione con sensore impronta digitale

: 2 x porte Thunderbolt 4, 1 x microSD Card Reader, 1 x Audio combo jack, 1 x tasto di accensione con sensore impronta digitale Connettività

: Claw 8 AI+ Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4; Claw 7 AI+ Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.34 Dimensioni : Claw 8 AI+ 299 x 126 x 24 mm; Claw 7 AI+ 290 x 117 x 21,2 mm

: Claw 8 AI+ 299 x 126 x 24 mm; Claw 7 AI+ 290 x 117 x 21,2 mm Peso : Claw 8 AI+ 795 g; Claw 7 AI+ 675 g

: Claw 8 AI+ 795 g; Claw 7 AI+ 675 g Colore : Claw 8 AI+ sandstorm; Claw 7 AI+ nero

: Claw 8 AI+ sandstorm; Claw 7 AI+ nero Prezzo: 899$ Claw 8 AI+ A2VM-001US; 799$ Claw 7 AI+ A2VM-001US

Voi che cosa ne pensate di queste nuove versioni dell'MSI Claw? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.