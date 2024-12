I giochi gratis per PlayStation Plus di dicembre sono disponibili

Come già riportato, la line-up di questo mese è composta da It Takes Two (PS4 e PS5), Aliens: Dark Descent (PS4 e PS5) e Temtem (PS5) . Ancora una volta, insomma, la casa giapponese ha scelto esperienze molto diverse fra di loro al fine di offrire la maggiore varietà possibile ai propri utenti.

Sony ha annunciato che i giochi PlayStation Plus di dicembre sono disponibili per tutti gli abbonati al servizio, e potranno essere scaricati senza costi aggiuntivi fino al prossimo 7 gennaio, quando verranno sostituiti da altri titoli.

I giochi di dicembre

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di It Takes Two, l'avventura a base cooperativa diretta da Josef Fares è un vero e proprio gioiello, capace di raccontare una storia appassionante e di mettere in campo un gran numero di idee originali e brillanti.

Al comando di una coppia di coniugi in crisi che si ritrovano trasformati in pupazzi, dovremo affrontare i pericoli e le insidie di un mondo in miniatura nel tentativo di tornare alla normalità, unendo le forze e collaborando con un amico, anche se privo di una copia del gioco.

Aliens: Dark Descent ci catapulta invece nelle inquietanti atmosfere della celebre saga cinematografica per raccontare le vicende di una stazione spaziale che viene invasa dagli Xenomorfi e i cui moduli finoscono per schiantarsi su di un pianeta che diventa dunque il nuovo obiettivo degli alieni.

Coordinando una squadra di Colonial Marines, il nostro compito nella campagna sarà quello di sterminare ogni forma di vita ostile, nell'ambito di un gameplay strategico in tempo reale ricco di spessore e sfaccettature, ma anche piuttosto impegnativo.

Temtem, infine, ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di un piacevolissimo clone di Pokémon che ci invita a visitare le sue isole e a interagire con centinaia di creature differenti che potremo catturare, collezionare e addestrare per sfidare gli altri allenatori.