A scuola di horror con la prima PlayStation

E non è un caso che quest'ultima etichetta sia stata coniata con il primo Resident Evil, nella memorabile schermata nera di caricamento della partita. È indubbio che vi siano stati degli antesignani, primo tra tutti quell' Alone in the Dark del 1992, vero prototipo del genere da cui non a caso Shinji Mikami pescò a piene mani per plasmare la formula del suo capolavoro. Non dimentichiamo inoltre Clock Tower , arrivato nel 1995 su Super Famicom, ma mai uscito ufficialmente dai confini giapponesi fino a poche settimane fa, quando è stata pubblicata la riedizione Clock Tower Rewind. Tuttavia Alone in the Dark rappresentava, per motivi tecnici ed artistici, più una bozza di cosa sarebbe divenuto il genere, mentre Clock Tower era sostanzialmente più un'avventura punta e clicca che un survival horror. Si sarebbe quindi dovuto attendere proprio l'arrivo del primo capitolo della saga orrorifica di Capcom, nel 1996, per vedere consolidarsi l'equazione del genere ancora oggi portata avanti, seppur con tutte le variazioni del caso. E se l'originale Resident Evil sarebbe poi rapidamente approdato anche su PC e Saturn, la prima console di Sony stava già per affermarsi come la residenza più naturale per i maggiori titoli da brividi dei tardi anni '90 : giunsero dunque nel catalogo di PlayStation non solo due ambiziosi sequel della saga degli zombi di Capcom, ma anche opere come Dino Crisis (sempre firmato da Mikami e Capcom), Silent Hill di Konami, Parasite Eve di SquareSoft, Echo Night di una FromSoftware ai primordi, e svariati altri esponenti del genere. A questi pesi massimi si accompagnarono poi giochi non strettamente horror ma dalle atmosfere decisamente inquietanti, come Nightmare Creatures e il relativo sequel.

Sono innumerevoli i motivi per cui la prima console targata Sony, quella grigia PlayStation arrivata sugli scaffali giapponesi esattamente trent'anni fa, ha rappresentato un roboante spartiacque per l'industria dei videogiochi: dall'affermazione definitiva della supremazia del formato CD-ROM alla percezione del fenomeno culturale dei videogiochi da parte del pubblico generalista, l'elenco andrebbe avanti molto a lungo. Eppure uno degli elementi meno citati e discussi è rappresentato sicuramente da come PlayStation abbia costituito a tutti gli effetti la culla in cui si è schiuso un genere videoludico , quantomeno nelle fattezze con cui ancora oggi lo riconosciamo: si tratta naturalmente dell'horror, o più specificamente del "survival horror".

Le limitazioni tecniche dell'hardware calzavano quindi a pennello con la rappresentazione della carne putrefatta degli zombie di Resident Evil, e rendevano perfettamente il clima sudicio e surreale del rugginoso Otherworld del primo Silent Hill. Non a caso infatti una delle osservazioni più spesso poste dagli appassionati è che molti titoli horror moderni sono visivamente troppo "puliti" : aumentando la definizione dei dettagli delle mostruosità varie e passando, per così dire, una mano di lucido sulle ambientazioni, per diversi videogiocatori si sarebbe persa una cifra stilistica insita nei classici del genere, oltre che quel ben noto grado di libertà offerto al giocatore nel riempire con la sua immaginazione (e in tal caso, con la sua paura) lo spazio concesso dall'essenzialità di pochi pixel e poligoni. Probabilmente proprio per questa ragione, negli ultimi anni sta fiorendo tutto un filone di titoli horror che ripesca a piene mani proprio da questa preziosa eredità estetica della prima PlayStation. E come già accadde con la gloriosa rinascita della pixel-art bidimensionale, anche in questo caso è la scena degli sviluppatori indipendenti a riattualizzare con saggezza e creatività tendenze artistiche del passato.

Insomma, grazie al successo di Resident Evil dal 1996 in avanti i titoli più spaventosi, raccapriccianti ed angoscianti non potevano non passare sui lidi di PlayStation , e ciò finì per donare ai vari giochi di questo filone un minimo comune denominatore estetico che si fondava sulle capacità tecniche della console di Sony: con i suoi poligoni grezzi e squadrati e la sua peculiare gestione delle texture, più deformate e "traballanti" rispetto a quelle del coevo Nintendo 64, la grafica a 32 bit di PS1 offriva il giusto tocco destabilizzante alle creature mostruose che si paravano dinanzi al giocatore, e la perfetta atmosfera decadente e straniante agli ambienti in cui si muovevano i malcapitati protagonisti.

I nuovi vecchi horror

A partire in particolare dall'inizio di questo decennio, si moltiplicano infatti i lavori di studi indipendenti che decidono di riportare volontariamente l'orrore videoludico a quelle peculiarità tecniche, estetiche e visive tipiche dei capolavori per PS1, che lì erano frutto di compromessi con le limitazioni tecniche dell'epoca e che ora divengono deliberate scelte artistiche e di design: ecco quindi un prepotente ritorno delle telecamere fisse (con annessi controlli "tank"), dei fondali pre-renderizzati, dei personaggi dai volti piatti e dai corpi pupazzosi, degli shaders sporchi e deformati.

L'interfaccia del personaggio e dell'inventario in Crow Country: vi ricorda qualcosa?

In alcuni casi il ritorno al passato è di natura più strettamente registica, come nel caso di titoli come Tormented Souls e Them and Us, che si rifanno soprattutto alla gestione della telecamera e dell'inventario dei primi Resident Evil pur mantenendo una presentazione grafica di stampo contemporaneo; in altri esponenti di questo filone gli sviluppatori decidono invece di emulare totalmente l'estetica a 32 bit della console Sony, come nel caso di Crow Country, Alisa o il recentissimo Fear The Spotlight.

Come accennato poco fa, i modelli illustri dell'epoca PS1 sono omaggiati non solo attraverso la sola veste grafica e le scelte di regia, ma anche tramite le varie interfacce e i dettagli più sottili: Crow Country mutua da Resident Evil il classico elettrocardiogramma colorato per segnalare la salute residua della protagonista; dalla stessa fonte Tormented Souls prende in prestito le fattezze dell'inventario; anche SIGNALIS segue le orme della saga di Capcom, ad esempio emulando in tutto e per tutto la presentazione su schermo dei vari documenti consultabili nel mondo di gioco; vi è poi il caso dell'affascinante Lake Haven - Chrysalis, che omaggia l'originale Silent Hill mutuandone persino il font delle scritte, oltre alla classica interfaccia orizzontale dell'inventario.

Lake Haven - Chrysalis è una piccola perla indie che non nasconde le sue due maggiori influenze: Silent Hill e Twin Peaks

A tal proposito è divertente notare come la nuova scena indipendente dell'horror si divida a tutti gli effetti in due scuole: se da un lato abbiamo infatti i "nipoti" dell'originale trilogia di Resident Evil, basati sulla gestione oculata delle risorse e su un approccio più aggressivo alle creature che ci minacciano, dall'altra parte sono numerosi anche gli emuli della saga di Konami, titoli maggiormente focalizzati sulla tensione da horror psicologico, un maggiore senso di impotenza e claustrofobia e un uso importante di inquadrature atipiche e distorte per amplificare il senso di irrealtà degli spazi in cui ci si muove. Al primo filone appartengono sicuramente titoli come i già citati Crow Country, Alisa e Them and Us, mentre al secondo fanno riferimenti opere ancor meno note come Terminus, Post Trauma e il prima menzionato Lake Haven - Chrysalis (un piccolo teaser di un gioco più ampio al momento in lavorazione, che mescola in modo interessante evidenti suggestioni da Silent Hill e Twin Peaks).