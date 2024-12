Intel ARC B580 e B570 sono ufficiali: ecco specifiche, prezzo e data di uscita delle GPU Battlemage

La B580, proposta a un prezzo di 249 dollari, si posiziona come la soluzione più potente, superando leggermente la RTX 4060 di Nvidia in diversi benchmark. I test condotti da Intel, con una CPU Core i9-14900K, mostrano un vantaggio del 10% in termini di frame rate medio a 1440p con impostazioni ultra in giochi come Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy e The Witcher 3. Tuttavia, la RTX 4060 mantiene un vantaggio in titoli come Starfield e Gears 5. Ma andiamo a vedere maggiori dettagli.

Specifiche e data di uscita ufficiali di Intel "Battlemage" ARC B580 e B570

La Intel ARC B580 si distingue per i suoi 12 GB di memoria video, contro gli 8 GB della RTX 4060, offrendo un vantaggio in termini di prestazioni in giochi che richiedono un utilizzo intensivo della memoria. Un esempio è Forza Motorsport, dove la B580 supera la 4060 quando il ray tracing è attivo. La data di uscita di questa prima GPU Battlemage è imminente: sarà disponibile dal 13 dicembre 2024.

Le specifiche di Intel Battlemage ARC B580 e B570

Intel non ha ancora fornito dati specifici sulle prestazioni della B570, che sarà disponibile dal 16 gennaio a 219 dollari. Entrambe le schede saranno disponibili in versioni Limited Edition prodotte da Intel e in modelli realizzati da partner come Acer, ASRock e Gunnir.

I benchmark di Intel che confrontano le prestazioni in gioco di Intel ARC B580 con NVIDIA RTX 4060 a 1440p

Insieme alle nuove GPU, Intel ha annunciato importanti aggiornamenti per la sua tecnologia di upscaling XeSS, con una nuova versione che sarà integrata da subito in una manciata di giochi: F1 24, Marvel Rivals, Assassin's Creed Shadows, Killing Floor 3, Citadels, Dying Light 2, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Harry Potter: Quidditch Champions, Ascendant, e RoboCop: Rogue City. Il nuovo XeSS 2 aggiunge la generazione di frame e una modalità Xe a bassa latenza che, secondo Intel, va a eliminare completamente i problemi con il frame generation.

I benchmark di Intel che confrontano le prestazioni in gioco di Intel ARC B580 con Intel ARC A750 Limited Edition a 1440p

Vi aggiorneremo con maggiori informazioni man mano che arriveranno. Intanto fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di quanto reso noto finora. Intanto Pat Gelsinger ha lasciato Intel dopo oltre 40 anni: due co-CEO ad interim guidano la transizione.