Xbox Game Pass annuncia i primi giochi di dicembre, con Indiana Jones e l'Antico Cerchio e altri

Il gioco di maggiore interesse è ovviamente l'avventura di MachineGames sul celebre franchise cinematografico di LucasFilm, ma non è l'unico titolo interessante di questa nuova infornata, come potete vedere.

È arrivato oggi l'annuncio dei primi giochi di dicembre previsti nel catalogo di Xbox Game Pass e PC Game Pass , una nuova mandata che si distingue soprattutto per la presenza di Indiana Jones e l'Antico Cerchio disponibile al day one ma anche di vari altri titoli interessanti.

Una prima metà di mese molto ricca

Come già era emerso nelle ore scorse, Crash Team Racing: Nitro-Fueled è la prima aggiunta di questo dicembre su Game Pass, derivante dall'ampio catalogo Activision Blizzard che si sta trasferendo gradualmente all'interno del servizio in abbonamento.

I titoli in arrivo su Game Pass nella prima metà di dicembre

Il gioco più atteso è sicuramente Indiana Jones e l'Antico Cerchio, in arrivo il 9 dicembre (o il 6 dicembre per chi acquista le edizioni speciali), uno dei titoli più importanti di quest'anno che punta a mettere in scena un'avventura inedita del personaggio in questione in forma videoludica.

Le altre novità assolute sono rappresentate da Overthrown, una sorta di city builder sandbox ad ambientazione fantasy, giocabile in singolo e multiplayer, che viene lanciato direttamente su Game Pass, oltre all'arrivo del roguelike strategico Wildfrost su Game Pass, già disponibile da tempo e la simulazione di rally WRC.

Per il resto, si tratta di ritorni e aggiunte al catalogo Standard, tra le quali segnaliamo in particolare l'arrivo in queste settimane di Forza Motorsport, finora legato al tier Ultimate e ora disponibile anche nell'abbonamento meno costoso. Vi ricordiamo anche i giochi che Game Pass perderà alla metà di dicembre.