PlayStation trasforma il Gasometro Italgas di Torino in un enorme videogioco aperto a tutti, eccolo in video

Situato in prossimità delle storiche officine del Gruppo Italgas, nell'area di Vanchiglia e a ridosso del Campus Luigi Einaudi dell'Università di Torino, il Gasometro si è trasformato, a partire dalle ore 17:00 del 2 dicembre, in una vera e propria arena interattiva dinamica, di fatto una sorta di enorme videogioco a cielo aperto.

Fra 30° anniversario e Natale, Sony Interactive Entertainment Italia sta portando avanti una serie di iniziative promozionali molto interessanti e, tra queste, si segnala questa particolare installazione nell'ambito della campagna "Play has no limits", di cui vi avevamo già parlato nei giorni scorsi , ora con maggiori dettagli.

Come era stato annunciato in precedenza, dal 2 al 4 dicembre, il Gasometro Italgas di Torino è protagonista di un'iniziativa speciale da parte di PlayStation , che di fatto trasforma la struttura in una sorta di installazione videoludica interattiva .

Vediamo l'installazione in azione

L'ex Officina in questione è stata costruita nel 1863 e dismessa alla fine degli anni '50 del '900, ma per l'occasione diventa una sorta di enorme display per videogiochi. Fino al 4 dicembre, sarà possibile utilizzarla come una sorta di schermo di gioco, grazie all'installazione di 600mq di luci led, per un totale di 15.000 pixel.



Su questo verrà messo in scena una sorta di gioco interattivo chiamato "Match the Shapes", con il quale i visitatori possono interagire attraverso un'apposita pulsantiera, cercando di far combaciare le quattro forme iconiche di PlayStation che compaiono sullo "schermo" gigante. Tutti possono prendere parte al gioco, con la partecipazione che è libera e gratuita.

L'evento rientra nell'iniziativa di Sony Interactive sul territorio nazionale, all'interno della campagna globale "Play has no limits", che intende celebrare il valore del gioco, in tutte le sue forme, che possono essere anche inaspettate, come in questo caso.

Come spiegato da Sony, la scelta di quest'area è legata anche all'importanza storica rivestita per la città, con la Vanchiglia che è protagonista di un'importante opera di riqualificazione complessiva, per un totale di 44mila metri quadrati, nella quale sorgerà il nuovo polo dell'innovazione di Italgas.