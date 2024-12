PlayStation ha presentato la sua installazione luminosa a Torino

L'installazione luminosa di PlayStation a Torino è stata presentata ufficialmente: si tratta di uno spettacolo di proietta i simboli della piattaforma Sony su una delle strutture dell'iconico gasometro in Viale Ottavio Mario Mai.

"Venite a giocare con noi! Vi aspettiamo fino al 4 dicembre in Viale Ottavio Mario Mai, nell'area antistante il Gasometro!", recita il post pubblicato oggi sui social di PlayStation, indicando appunto anche la durata dell'iniziativa.

L'invito potrebbe non essere casuale, visto che i simboli PlayStation scorrono verso il basso all'interno di quattro colonne e probabilmente è possibile bloccarli quando sono in corrispondenza di un segno uguale. In che maniera? Se vi trovate a Torino, magari fatecelo sapere!