I Joy-Con di Nintendo Switch 2 sono stati mostrati in un video?

Sembra che un video proveniente dalla Cina abbia mostrato i Joy-Con di Nintendo Switch 2, e sebbene per il momento non ci siano conferme in merito alla legittimità di questo presunto leak, possiamo senz'altro analizzare le immagini per cercare di capire come stanno le cose.

In primo luogo, il design dei Joy-Con sembra riprendere quello di un altro presunto leak, comparso in questo caso a settembre. L'autore del filmato sostiene che i dispositivi provengano da una delle linee produttive di Nintendo Switch 2 in Cina, ma ovviamente non sappiamo se stia dicendo la verità e molti parlano di una banale stampa 3D.

Ad ogni modo, i Joy-Con in questione possiedono un fattore di forma arrotondato che dovrebbe migliorare l'ergonomia in portatilità, consentendo alle dita di adattarsi meglio alla posizione degli stick analogici, questi ultimi fondamentalmente identici a quelli dell'attuale Switch.

I tasti dorsali SL e SR risultano molto più grandi, ma sono soprattutto i grilletti a saltare all'occhio, visto che possiedono un bizzarro setup "specchiato" che consente di utilizzarli anche laddove si impugni un singolo Joy-Con, cosa in precedenza non consentita.