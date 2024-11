PlayStation si appresta a illuminare Torino a dicembre, ecco quando

L'idea è certamente quella di promuovere ancora una volta il marchio PlayStation in Italia in vista di un periodo cruciale come quello natalizio, nel tentativo di rilanciare le vendite di PS5, PS5 Pro e PlayStation Portal.

Tuttavia è presto per sapere di cosa si tratti esattamente, e il messaggio pubblicato sui profili social ufficiali da questo punto di vista risulta criptico: "Torino, preparati: qualcosa di epico sta per illuminare la città ! Ready to play? Ci vediamo il 2-3-4 Dicembre!", si legge nel post.

PlayStation si appresta a illuminare Torino dal 2 al 4 dicembre con quella che sembrerebbe essere l'ennesima installazione promozionale dedicata alla piattaforma Sony, che come sappiamo non è nuova a questo tipo di operazioni.

Una storia fatta di spettacolari installazioni

Come accennato in apertura, Sony non è nuova a operazioni del genere in Italia: basti pensare alla statua di Aloy a Firenze per celebrare il lancio di Horizon Forbidden West, oppure alle illuminazioni natalizie dello scorso anno a Milano, ma la lista è lunga.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Peraltro l'operazione che avrà luogo a Torino cadrà proprio in corrispondenza con il trentesimo anniversario di PlayStation, che ha fatto il proprio debutto in Giappone il 3 dicembre 1994: un'ulteriore occasione per celebrare il marchio Sony, che per un lungo periodo in Italia è stato sinonimo di videogiochi.