Sony PlayStation illumina Corso Como a Milano con addobbi natalizi a tema PS5

In un'altra delle tipiche iniziative in grande stile di Sony PlayStation Italia, la compagnia ha deciso di illuminare il centro di Milano per Natale con una serie di luminarie a tema PS5 posizionate in Corso Como, dove luci e postazioni ricordano a tutti le festività natalizie e ovviamente la console Sony.

Anche in questa generazione, la divisione italiana di Sony PlayStation si sta dimostrando particolarmente attiva e presente sul territorio, e queste iniziative ne sono un riflesso diretto, considerando anche quanto fatto in occasione del lancio di God of War Ragnarok con il martello di Thor in Corso Venezia e per il "rilancio" della console sul mercato con la nota PS5 gigante.

In questo caso si torna nuovamente a Milano con un'iniziativa più misurata e a tema con il Natale, ma non meno appariscente, in effetti, come potete vedere nel video riportato qui sopra.