Quanto dura la campagna di Indiana Jones e l'Antico Cerchio?

Pare infatti che Indiana Jones e l'Antico Cerchio includerà tre o quattro ore di cutscene per portare avanti il racconto: un aspetto di vitale importanza per un'avventura a base narrativa, ma che andrà inevitabilmente a togliere spazio al gameplay vero e proprio.

Un gioco all'altezza delle aspettative?

Al di là di qualsiasi ragionamento in merito alla durata di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, non c'è dubbio che ci sia grande entusiasmo attorno a questa produzione, sia per il ben noto talento di MachineGames con le esperienze in prima persona, sia per la straordinaria popolarità della saga cinematografica con Harrison Ford.

Peraltro il nostro ultimo provato di Indiana Jones e l'Antico Cerchio esprime sensazioni estremamente positive nei riguardi del gioco, che probabilmente non deluderà le aspettative e anzi potrebbe consegnarci l'Indiana Jones videoludico migliore di sempre, pur con tutte le distinzioni del caso.

A proposito, ecco quando usciranno le recensioni di Indiana Jones e l'Antico Cerchio.