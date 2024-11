Quando usciranno le recensioni di Indiana Jones e l'Antico Cerchio? Stando a quanto riportato dal noto content creator Klobrille, da sempre vicino alla community Xbox, l'embargo è fissato al prossimo 5 dicembre.

Quattro giorni prima del lancio ufficiale su PC e Xbox Series X|S, dunque: una tempistica ragionevole, che non si riduce all'ultimo momento come accaduto già diverse volte quest'anno, e che darà agli utenti il tempo di informarsi prima di effettuare l'eventuale acquisto del gioco.

Certo, considerando che Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà disponibile fin da subito nel catalogo di Xbox Game Pass, il responso della stampa internazionale avrà un peso relativo e immaginiamo che i tantissimi fan della saga cinematografica proveranno in ogni caso questa esperienza.

Un eventuale trionfo in termini di critica, tuttavia, giocherebbe decisamente a favore delle prenotazioni e delle vendite su PS5, non appena il titolo di MachineGames sarà disponibile anche sulla console Sony: per il momento si parla di una pubblicazione in primavera.