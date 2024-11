L'autore di Garry's Mod pensava che nessuno l'avrebbe comprato, ma le vendite raggiunte hanno dell'incredibile

Garry Newman, autore della celebre Garry's Mod, ha celebrato proprio oggi i 18 anni della sua bizzarra creatura, e ripensando ai primi tempi è emersa una cosa particolare: inizialmente pensava che nessuno avrebbe pagato per la mod, ma le incredibili vendite raggiunte hanno dimostrato che aveva torto.

In 18 anni di carriera, Garry's Mod ha superato i 25,5 milioni di copie vendute su Steam, una quantità davvero impressionante per un gioco a dir poco strano, che consente in sostanza di creare scenette o mini-game basati sul Source Engine di Valve.

Nel messaggio celebrativo sul 18° anniversario di Garry's Mod, Newman ha svelato che fu Valve per prima a proporre allo sviluppatore di mettere in vendita il pacchetto, e che l'autore inizialmente rifiutò la proposta perché gli sembrava folle.