Le nomination dei The Game Awards 2024 hanno dato una spinta alle vendite dei finalisti

" Non stiamo parlando di cifre enormi , ma si è verificato comunque un aumento netto", ha spiegato il direttore di GamesIndustry.biz, aggiungendo poi che in ogni caso il periodo natalizio porta generlamente con sé una crescita del mercato.

"Dopo l'ufficializzazione dei finalisti per i The Game Awards, le vendite di Final Fantasy 7 Rebirth sono aumentate del 268% su base settimanale in Europa, mentre quelle di Astro Bot sono cresciute del 61%, quelle di Elden Ring del 38%, quelle di Metaphor: ReFantazio del 172% e quelle di Silent Hill 2 del 43%", ha scritto Dring.

Ora manca solo la cerimonia di premiazione

Seguiremo tutti insieme i The Game Awards 2024, nella notte fra il 12 e il 13 dicembre, e siamo curiosi di scoprire se anche l'assegnazione dei premi produrrà dei risultati tangibili sul piano delle vendite per i giochi che si aggiudicheranno un importante riconoscimento.

La lista delle nomination di quest'anno ha visto la presenza dell'espansione Shadow of the Erdtree per Elden Ring, non senza polemiche, e dello stesso remake di Final Fantasy 7 Rebirth.