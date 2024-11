The Thing: Remastered sembra avere una data di uscita vicinissima, forse con un lancio a sorpresa

Da Xbox Wire arriva un caso strano, visto che sul sito viene segnalata la data di uscita di The Thing: Remastered nonostante questa non sia stata annunciata in via ufficiale da Nightdive Studios, dunque la questione resta da verificare ma il lancio sarebbe vicinissimo, forse con un vero e proprio shadow drop a sorpresa.

La fonte in questione è in effetti un canale di comunicazione ufficiale di Microsoft Xbox, dunque può essere considerato affidabile, anche se non si può escludere che la data riportata possa essere un placeholder rimasto ancora da definire in maniera precisa da parte del publisher: in ogni caso, il gioco risulta tra i titoli in arrivo la prossima settimana.

Per la precisione, The Thing: Remastered avrebbe la data di uscita fissata al 5 dicembre 2024 secondo quanto riferito da Xbox Wire, in attesa di eventuali conferme o smentite da parte di Nightdive che, a questo punto, potrebbero arrivare già nelle prossime ore, considerando la vicinanza della data in questione.