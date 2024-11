S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ha ricevuto la prima patch post-lancio, include 650 fix

Si tratta di un argomento sensibile per il team di sviluppo ucraino, specie considerando che alcuni dei voti più severi assegnati dalla stampa internazionale sono legati proprio alla mancanza di rifinitura dell'esperienza sotto il profilo di glitch e bug.

GSC Game World ha pubblicato la prima patch post-lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , che a quanto pare include la bellezza di 650 fix per altrettanti problemi, più o meno gravi, del gioco uscito su PC e Xbox Series X|S.

Alcuni degli interventi

Come sappiamo, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sta vendendo bene ed è chiaro che i ragazzi di GSC Game World stiano lavorando anche per ringraziare gli utenti del supporto dimostrato finora, con l'obiettivo di rendere l'esperienza ancora migliore.

Dicevamo che sono davvero tante le novità dell'update, ma la maggior parte dei fix va a sistemare problemi di live entità: PNG bloccati, oggetti rimossi per errore, effetti sonori mancanti, cali inspiegabili di frame rate, personaggi che cominciano a svolazzare dopo essere stati ammazzati e diverse questioni relative all'intelligenza artificiale.

Una parte dell'aggiornamento è stata dedicata al miglioramento delle prestazioni, prestando attenzione al comportamento degli effetti visivi e al pop-up di determinati elementi, nonché ai crash che possono verificarsi letteralmente in centinaia di situazioni diverse.

Potete controllare il changelog ufficiale cliccando qui.