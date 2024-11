Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim si mostra in nuove sequenze da un video diario

Siamo ormai vicini all'uscita de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim al cinema, con il nuovo film animato basato sul celebre franchise che nell'occasione di un video diario dietro le scene sulla sua produzione si mostra anche in alcune nuove sequenze inedite.

Il film è atteso per il 13 dicembre in Nord America e arriverà a gennaio 2025 in Italia, dunque è tutto praticamente pronto per il suo debutto cinematografico, e in base a quanto possiamo vedere anche in queste nuove clip sembra essere una produzione davvero molto interessante e di notevole profilo.

Atteso inizialmente per lo scorso aprile, Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è stato poi annunciato per dicembre in occasione del suo primo trailer di presentazione, ricevendo successivamente una data di uscita più precisa, ed è un film in stile anime prodotto in collaborazione con Peter Jackson e diretto dal premiato regista giapponese Kenji Kamiyama.